Zo ziet het leven van Heel Holland Bakt-winnares Annemarie er nu uit

Drie maanden geleden won Annemarie Heel Holland Bakt. Hoe gaat het nu met haar? En bakt ze eigenlijk wel nog steeds?

En of ze bakt! In de video vertelt Annemarie dat ze druk bezig is met haar boek en daarom eigenlijk meer bakt dan ze zou willen. Door de bakwedstrijd is Annemarie ook een beetje een BN’er geworden, ze wordt regelmatig herkent op straat. Daar zag ze een beetje tegenop, maar dat valt gelukkig eigenlijk allemaal reuze mee.



Bron: Show.nl. Beeld: Kijk.