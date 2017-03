Held: deze man maakte een rolstoel voor zijn invalide goudvis

De goudvis van Derek had geen leuk leven. Door een aandoening aan zijn blaas was de vis niet in staat te drijven. Het visje kon zichzelf niet omhoog houden en zat daardoor permanent vast op de bodem.

Dat kon Derek natuurlijk niet zien. Gelukkig is de 20-jarige medewerker van een aquarium-winkel een inventieve jongen. Hij knutselde een soort mini-rolstoel voor zijn goudvis waardoor het tegenwoordig een stuk fijner leven leidt.

Gewichtjes

“Ik gebruikte een soort luchtpijpjes die mensen meestal in het reservoir hebben en heb die rondom de goudvis geplaatst. Aan de onderkant heb ik een ventiel geplaatst die werkt als een soort stoel. Aan de onderkant en bovenkant van de stoel heb ik gewichtjes van piepschuim geplaatst zodat hij perfect bleef drijven. Zo kan hij makkelijk rondzwemmen zonder dat hij het gevoel heeft dat ‘ie een stoel moet meeslepen.”

Wát een held.

My friend made a wheelchair for a goldfish pic.twitter.com/QghXTY7rme — Taylor Nicole Dean (@taylorndean) March 10, 2017

LEES OOK:

Bron: Metro UK. Beeld: Twitter.