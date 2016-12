Heleen van Royen maakt aangrijpende documentaire over haar dementerende moeder

Schrijfster Heleen van Royen heeft een aangrijpende documentaire gemaakt over haar dementerende moeder. De trailer laat al een deel van het emotionele verhaal zien.

Heleen maakte de film voor het grootste gedeelte zelf en maakte ook zelf de beelden waardoor je echt het gevoel hebt dat je er bij bent. In de film is de schrijfster en vooral haar moeder te zien als ze afspraken heeft in het ziekenhuis en verschillende klinieken. Van moeilijke beslissingen en gezellige onderonsjes: die afwisseling maakt de film heel aangrijpend. De première van de film vindt plaats op het Internationale Film Festival in Rotterdam op 28 januari 2017. Daarna is de film vanaf 23 februari te zien in de bioscoop.



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Lindanieuws.nl. Beeld: Kijk.