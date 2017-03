Helene vond de liefde in Parijs: “Het leek wel een film!”

Parijs heet niet voor niets the city of love! Zes jaar geleden was Helene van Santen voor haar werk in de Franse hoofdstad, waar een goede vriend van haar toevallig net ook verbleef.

Ze besloten af te spreken onder de Eiffeltoren. Met glanzende ogen vertelt Helene wat er toen gebeurde… Ohhhhh, romantischer dan dit kàn haast niet.

Over Mijn Geluksmoment

Het thema van de Libelle Zomerweek is dit jaar ‘Het Grote Geluk’. Voor iedereen is geluk iets anders, maar vaak zit het grote geluk juist in de kleine dingen. In de aanloop naar het festival in mei (klik hier voor kaarten) verklappen mensen zoals jij en ik wat hun geluksmomentjes zijn. Dat levert leuke, ontroerende, grappige, herkenbare en altijd bijzondere onthullingen op.

LEES OOK:

Dit wil jij ook: er komt een MEGA ballenbak op de Libelle Zomerweek

Carola deelt een intiem geluksmoment met haar zwangere, allerbeste vriendin

8 dingen die gelukkige mensen iedere dag doen

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV