Henk Krol (50 Plus): “Ik haat politiek”

Henk Krol (66) ontvangt Ebru in zijn Haagse appartement, waar hij van maandag tot en met vrijdag woont. Omdat hij een eenmansfractie is, is hij vaak nog tot 10 uur ‘s avonds aan het werk. Maar daar komt verandering in. Henk is ervan overtuigd dat hij deze verkiezingen 5 zetels behaalt!

Ebru daagt hem lekker uit, en wedt voor een etentje dat hem dit niét gaat lukken… Wat denk jij?

Eigenlijk háát Henk de politiek, lacht hij: “Ik ben geen plucheklever, maar zolang mensen in de verdrukking zitten en ze vinden dat ik het goed doe, ga ik door.”

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Bron & beeld: Libelle TV