Wauw! NOS-presentator Henry Schut toont afgetraind lijf

Wie had dat gedacht? Presentator Henry Schut plaatste vorige week een foto op Instagram van zichzelf in de sportschool en wordt sindsdien overspoeld met reacties op zijn ‘killer body’.

Henry is hard aan het trainen omdat hij in september op de cover van Men’s Health wil komen. En dat wordt opgemerkt: “Ik vind Henry Schut nu op Yuri van Gelder lijken met zijn killer body”, schrijft iemand op Twitter. Henry vindt die vergelijking zelf een beetje overdreven, maar zelf merkt hij het verschil ook wel. “Ik kan veel meer doen in het huishouden, dus ik denk dat mijn vriendin op dit moment dolgelukkig met me is!”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP