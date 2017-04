Bas Muijs en zijn vriendin Sabine Vas Nunes zijn in verwachting van hun tweede kindje. “Het is heel leuk, het is iedere keer weer een nieuw avontuur”, zegt Sabine.

Bas en Sabine weten ook al dat het een jongetje wordt. “Dat vinden we heel leuk, want we hebben al een meisje. Meer smaken heb je niet, we zijn er heel blij mee”, aldus Sabine. Twee jaar geleden beviel ze van dochtertje Emma. Bij de eerste zwangerschap wist het koppel niet wat het zou worden.

Hoge bloeddruk

“Ik vergat helemaal te kijken of het een jongetje of een meisje was, maar ik was zo blij dat het gezond was”, zei Bas nadat Sabine een zware bevalling had doorgemaakt. Dat kwam doordat ze last had van een te hoge bloeddruk. “We zaten zeker wel een beetje in de rats. Het heeft ervoor gezorgd dat de verloskundige zei dat het veiliger was als ik onder de gynaecoloog zou bevallen.” Laten we hopen dat deze zwangerschap iets zorgelozer wordt.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron en beeld: Show.nl