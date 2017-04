Homostel zwaar toegetakeld met een betonschaar

Het getrouwde stel Jasper en Ronnie Vernes – Sewratan was een avond uit in Arnhem toen ze werden aangevallen door een groepje jongeren.

Jasper en Ronnie liepen hand in hand over de Nelson Mandelabrug toen een groepje van zes tot acht jongeren aan kwam fietsen en ze begonnen uit te schelden. Vervolgens werden ze mishandeld met een betonschaar. Ronnies vijf voorste tanden zijn uit zijn mond geslagen en zijn lip is doorgescheurd. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk liet de mishandeling wonden achter. Inmiddels zijn twee jongens van 14 en 20 jaar oud opgepakt.

Bron en beeld: Hart van Nederland.