Video: brandweerman redt hondje dat door het ijs is gezakt

‘Dier te water!’ Die oproep kreeg de brandweer in het Zeeuwse Oost-Souburg vanmiddag binnen. Er was een hond tijdens zijn middagwandeling door het ijs gezakt. Het nieuwsgierige beestje wilde het ijs verkennen, maar dat bleek nog iets te dun.

Een brandweerman ging met duikpak en al het ijskoude water in om de hond te redden. Het arme beestje werd gelukkig gauw weer op het droge gezet en vervolgens in de brandweerwagen afgedroogd en opgewarmd. Inmiddels is de hond weer veilig thuis.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Istock