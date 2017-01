Harige held: hond redt baasje uit de snavel van een agressieve gans

Als een agressieve gans de aanval opent op zijn baasje, bedenkt deze trouwe viervoeter zich geen moment en komt in actie.

De video waarin de actie van de hond is vastgelegd duurt slechts 30 seconden, maar is al ontelbare keren gedeeld. De gans zet zijn snavel in de jas van de hondenbaas en de hond klemt op zijn beurt zijn bek om de hals van de gans. De vogel valt nog een paar keer in herhaling, maar de harige held rust niet voordat de gans zijn verlies neemt.



Bron: Daily Mail. Beeld: KIJK