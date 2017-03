Hooikoorts? Dr. Rutger: "Dit kun je ertegen doen"

Heftige niesbuien, verstopte neus en tranende rode ogen? Grote kans dat jij last hebt van hooikoorts.

Hooikoorts is een allergische reactie van het immuumsysteem na het inademen van stuifmeel, bijvoorbeeld graspollen die in de lucht zweven. Hooikoorts kan erg vervelend zijn maar gelukkig kun je er iets tegen doen. Wat dat precies is, vertelt Dr. Rutger je in deze video. Kijk mee.

Bron & beeld: Libelle TV