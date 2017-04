De 8-jarige Mehdi Hassan uit een afgelegen dorpje in Bangladesh leed aan een zeer zeldzame huidziekte. Zijn huid leek langzaam in ‘steen’ te veranderen. In werkelijkheid ontstonden er dikke lagen extra huid op zijn lichaam, waardoor Mehdi bijna niet meer kon lopen en spelen met andere kinderen.

De ouders van Mehdi hadden geen geld om hem te laten behandelen aan de aandoening. Maar nadat het jongetje in januari in de internationale media verscheen in verband met zijn zeldzame ziekte, heeft een goede doelenorganisatie aangeboden om een behandeling voor Mehdi te betalen.

Geen geneesmiddel

De ziekte zal nooit echt overgaan, want er is nog geen geneesmiddel ontdekt, maar door de behandeling kunnen de symptomen wel verminderen. In februari mocht het jongetje voor het eerst naar het ziekenhuis en nog geen maand later was zijn huid bijna helemaal weer zoals vroeger. Mehdi kan nu weer dingen vastpakken met zijn handen en bijvoorbeeld zelf eten, zonder hulp van anderen.

Bron: Little Things. Beeld: Kijk