Neem een kijkje in het huis van écht het allergekste poezenvrouwtje ooit

Een kattenbak op de overloop, een mandje in de kamer, vooruit: ook een op zolder, eet- en drinkbakje in de keuken… De gemiddelde kattenliefhebber geeft best wat ruimte in huis weg aan zijn of haar poezenbeest. Dat is alleen niks vergeleken met poezenvrouwtje Lynea Lattanzio (68).

Haar huis in Californië (Amerika) heeft ze volledig ingericht op haar katten. Ze heeft er dan ook nogal wat: samen met een team vrijwilligers zorgt ze voor liefst 800 katten en 300 kittens. In haar hele leven heeft ze naar eigen zeggen voor wel 28 duizend poezen gezorgd! Daarmee is ze – naar eigen zeggen – toch wel het allergekste poezenvrouwtje ooit.

Rondstruinen

Zelf woont Lynea in een stacaravan, zodat ze beter voor de katten kan zorgen. De eerste dieren ving ze begin jaren 90 op. Inmiddels is haar opvang Cat House on the Kings de grootste in de staat Californië. De opvang staat ook nog eens op een enorm stuk land, zodat de dieren fijn buiten kunnen rondstruinen.

Bron: Little Things. Beeld: Kijk