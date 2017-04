Wat is het ideale jurkje dit seizoen? Mart Visser laat ‘m zien

Mart Visser heeft al talloze collecties ontworpen, maar hij maakt alleen een collectie als hij er zelf voor de volle 100% achterstaat. Wij vragen ons af of Mart één favoriet kledingstuk heeft uit zijn eigen collectie?

Deze vraag wordt vaak aan hem gesteld en in deze video geeft hij het verlossende antwoord.Wat is Marts favoriete kledingstuk uit eigen collectie en wat is dus jouw must-have-jurkje van dit seizoen? Bekijk ’t hier.

LEES OOK:

Over Vraag het de expert

In deze rubriek vragen we een bekende expert naar zijn of haar advies over een specifiek onderwerp. Onder anderen mode-ontwerper Mart Visser beantwoordt prangende vragen over kleding. Heb jij een vraag over wat dan ook waar je graag antwoord op wilt hebben, mail dan naar: post@libelletv.nl.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV