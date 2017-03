Zo bepaal je de ideale roklengte voor jouw figuur

Elke week beantwoordt een expert een lezersvraag. Deze keer: wat is nou de perfecte roklengte?

Moet je nu wel of niet je knieën laten zien? En zit er nog verschil tussen de lengte van een rok of een jurk? Je benen kunnen door de rok met een paar centimenter te verschuiven al korter, langer of slanker lijken. Bekijk de video om te zien wat mode-ontwerper Mart Visser qua ideale roklengte adviseert. Heb jij een vraag voor Mart Visser, mail dan naar: post@libelletv.nl.

Bron & beeld: Libelle TV