Deze identieke tweeling werd 10 jaar na hun geboorte herenigd

Niemand hield het droog toen deze geadopteerde tweeling elkaar na 10 jaar eindelijk in de armen kon vallen. De Chinese zusjes werden geadopteerd door een ander gezin vlak na hun geboorte.

Audrey Doering en Gracie Rainsberry barstten in tranen uit toen ze elkaar voor het eerst in de armen vielen. De tweeling liet, gesteund door hun beide ouders, weten dat ze zich overweldigd voelden, maar ook opgewonden en gelukkig dankzij de hereniging.

Foto

“Het voelde alsof er iets miste, nu is het compleet”, zei Audrey. Audreys moeder Jennifer ontdekte dat haar adoptiedochter een tweelingzusje had. Toen ze onderzoek deed naar het verleden van haar dochter stuitte ze op een foto van Audrey als baby met een vrijwel identiek gelijkende baby naast haar. “Toen ik die foto zag, wilde ik per se uitzoeken wie het andere kind was.”

DNA-test

Dankzij social media kwam Jennifer in contact met Nicole Rainsberry – de moeder van Gracie. Ze besloten een DNA-test te doen waaruit bleek dat de meiden 100% gerelateerd zijn. De zusjes hadden elkaar voor de hereniging al gesproken via Skype. Toen ontdekten ze al dat ze veel gemeen hebben. “We houden allebei van macaroni met ham en kaas.”

WATCH: The story of two twins, separated at birth and how their families found each other. pic.twitter.com/f7z6mB5Z25

— Good Morning America (@GMA) 11 januari 2017