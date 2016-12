Indruk maken tijdens het kerstdiner doe je met deze eetbare kerstboompjes

Kerstmis komt eraan en dat betekent een groot kerstdiner voor vrienden of familie. Of allebei natuurlijk. Het blijft altijd lastig om te bedenken wat je gaat maken. Zeker omdat je voor een grote groep moet koken, waarin niet iedereen álles even lekker vindt. Jong, oud, kieskeurig, intolerant en zo zijn er nog wel meerdere dingen waar je rekening mee moet houden. Je wil je als gastvrouw toch ook een beetje uitsloven en ervoor zorgen dat het eten dat je opdient er ook leuk uitziet. Wij hebben een oplossing: deze té leuke eetbare kerstboompjes. Leuk voor jong én oud!

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Productie: MPG