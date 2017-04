Inge (53) werkt in de zorg, waardoor ze veel aan het rennen en vliegen is van hot naar her. Ze besteedt weinig tijd aan zichzelf en wil er weer trots en zelfverzekerd uit zien.

Inge heeft prachtig lang haar en een geweldig lichaam. Wij Nederlandse vrouwen zijn gezegend met brede heupen, maar de stylist heeft een tip waar we allemaal wat aan hebben. Hallo zandloperfiguur! En Inge verandert in de zelfverzekerde vrouw die ze wilde zijn en wij kunnen alleen maar beamen wat zij zelf zegt: ‘Dit is veel meer dan 7 jaar jonger’.

Over 7 jaar jonger

Met een frisse coupe en nieuwe outfit van het Libelle Metamorfose Team ziet elke vrouw er járen jonger uit!

Wil je ook een metamorfose?

Stuur ons een duidelijke foto van je gezicht, een foto ten voeten uit, je maten (topmaat, broekmaat, cupmaat, schoenmaat), leeftijd, naam en adres. En vertel iets over jezelf: waarom wil je meedoen aan deze rubriek? Reacties graag naar redactie@libelle.nl of naar Libelle, Postbus 40020, 2130 KP Hoofddorp, o.v.v. ‘7 jaar jonger’. Foto’s worden niet geretourneerd. Alleen als je wordt uitgekozen krijg je bericht.

