Ingedut seksleven? Klinkt gek, maar plan je seks

Hoewel spontane (wilde! ongebreidelde! in de buitenlucht!) seks stiekem het leukst is, schiet dit er nog weleens bij in. Te moe, te gestrest, morgen weer vroeg op. We kunnen een miljoen dingen bedenken waarom we nu even geen zin hebben in een vrijpartij. Maar wanneer je een tijdje niet meer met elkaar vrijt, kan het zijn dat je steeds verder van elkaar af komt te staan. Een ingedut seksleven is het gevolg. Dus: plan je seks. Dit klinkt misschien een beetje gek, maar volgens liefde- en passievlogger Guusje is het een slimme manier om te voorkomen dat je seksueel ingedut raakt. Hop hop, aan het werk.

Bron & beeld: Libelle TV