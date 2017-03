Deze geniepige iPhone-instelling kan je tientallen euro’s kosten

Dat het verstandig is om in het buitenland je dataroaming uit te zetten, weten we onderhand wel. Maar wist je dat je in Nederland ook ongemerkt tientallen euro’s extra bovenop je rekening kan verwachten door één stiekeme iPhone-instelling?

Die iPhone-instelling heet wifi-ondersteuning. Dat klinkt heel aardig, maar betekent dat je iPhone automatisch op 4G overgaat wanneer het wifi-bereik te zwak is. Daardoor kan het dus gebeuren dat je ongemerkt de hele tijd op 4G filmpjes zit te streamen terwijl je in de veronderstelling bent dat je op een wifi-netwerk zit. En dat kan dus aan het eind van de maand flink in de papieren lopen.

Gelukkig zet je deze instelling ook makkelijk weer uit. Ga naar Instellingen > mobiel netwerk > zet wifi-ondersteuning uit.

Bron: iphoned.nl. Beeld: iStock