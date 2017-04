Jan: “Waarom ben ik ook alweer op jullie moeder gevallen?”

Jans komt in de stad een oude ‘vlam’ tegen van Jan. De kinderen snappen nog niet helemaal wat dat nou precies betekent. Jan wordt heel nieuwsgierig en probeert te raden wie Jans tegen is gekomen, maar dat gaat van kwaad tot erger want Jan wordt flink gepest. Hij vraagt zich af waarom hij ook alweer op Jans is gevallen.

Maar dan heeft hij een goed idee…

De rol van Jan is Bastiaan op het lijf geschreven, maar denk jij dat jij dit beter kan?

Word jij de nieuwe voorleesstem van Jan, Jans en de kinderen?

Klik dan hier en kijk wat je moet doen!

Over Jan, Jans en de kinderen

Wie kent ze niet? De familie Jan, Jans en de kinderen met hun nostalgische strips. Iedereen is ermee groot geworden. Voor Libelle TV zijn de leukste strips uitgezocht en ingesproken door bekende Nederlanders en later nog door…

Bron & beeld: Libelle TV