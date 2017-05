Presentator Jeroen Pauw heeft een nieuwe liefde

Leuk nieuws voor Jeroen Pauw: de presentator zou een nieuwe liefde hebben. Pauw is nooit zo openhartig over zijn privéleven, maar een vriend van hem heeft bevestigd dat de twee stapelverliefd zijn.

Een vriend van de presentator vertelt aan Weekend dat het inderdaad klopt dat de twee een setje zijn en elkaar al een tijdje kennen. Ze zouden heel veel bij elkaar zijn. Een beetje geheimzinnig blijft het wel, want meer dan een foto (zie video) is er niet bekend over de vrouw.

