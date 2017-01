Vriendin Johnny de Mol opent haar hart over hun relatie

Johnny de Mol heeft nooit onder stoelen op banken gestoken dat hij graag vader zou willen worden. En dat lijkt nu dichterbij te zijn dan ooit.

In een interview in Beau Monde zegt Johnny’s vriendin Anouk van Schie dat ze hoopt dat ze kinderen met hem krijgt. “Johnny voelt als mijn grote liefde. We hebben het heel goed samen en ik hoop dat het zo blijft”, zegt ze. En laat Johnny daar nou net hetzelfde over denken. In een interview in de krant is de presentator openhartig over zijn nieuwe relatie. En ook zijn moeder blijkt heel blij te zijn met haar nieuwe schoondochter!

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.