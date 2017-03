Johnny de Mol voor het eerst met zijn vriendin en stiefdochter op rode loper

In september vorig jaar kwam het leuke nieuws naar buiten: Johnny de Mol is verliefd op presentatrice Anouk van Schie. Anouk lijkt een blijfertje te zijn, want afgelopen weekend verschenen ze samen met Anouks dochtertje.

We zien Johnny niet zo heel vaak in het openbaar met zijn vriendin, maar voor deze premiere maakte hij een uitzondering. Hoe hij het vond om met zijn liefde op de rode loper te verschijnen, vertelt hij in de video.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP