Jongen (13) herstelt wonderbaarlijk van zeldzame kanker nadat hij cannabis krijgt

Deryn was pas 10 jaar oud toen hij de diagnose leukemie kreeg. Nog geen jaar later bleek dat hij nog een uitermate zeldzame vorm van kanker had: langerhans cell sarcoma.

Na die verwoestende diagnose werd Deryn vier jaar lang behandeld in het ziekenhuis, maar geen enkele therapie sloeg aan. Deryns moeder zocht daarom een toevlucht in Bedrocan; een pijnstiller op basis van cannabis die in Engeland niet verkrijgbaar is. Hoewel artsen weten dat de effectiviteit van deze pijnstiller is bewezen, konden ze het niet aan hem voorschrijven omdat het nog nooit is getest op kinderen.

Vijand

“Ik maakte een beslissing die een hoop ouders zal doen gruwelen – en mij ook. Ik had nog nooit gezien dat het roken van cannabis iets positiefs had voortgebracht. Toen ik nog in een discotheek werkte, werden drugs mijn vijand”, zegt Deryns moeder Callie. “Maar als het zou helpen mijn lieverd te verlossen uit zijn dagelijkse lijden, was ik bereid het te proberen.”

Stiekem

De ouders regelden stiekem cannabis, wetende dat dit in Engeland kan leiden tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Ondertussen verslechterde Deryns toestand en zeiden artsen dat als er niks veranderde, het jongetje nog maar twee weken te leven had. Ze liet hem de cannabis roken en hoewel het de pijn een beetje verlichtte, bleef hij doodziek.

Morfine

In het hospice liet Deryn zijn moeder weten dat hij geen morfine meer wilde. “Het geeft me het gevoel alsof ik niet hier ben.” Omdat Callie het niet aankon hem met zoveel pijn te zien, besloot ze hem een kleine hoeveelheid pure cannabis te geven toen niemand keek. Na een halfuur had haar zoon geen paniekaanval meer en was hij rustig.

Arts

“Mijn prioriteit was hem te laten sterven met zijn bewustzijn nog in tact. Zodra hij ergens pijn voelde gaf ik hem 5 milliliter onder zijn tong en voelde hij zich weer goed.” Niet veel later kwam de arts van het hospice met de verbazingwekkende mededeling dat ze niet meer zo zeker wisten of Deryn stervende was.

Wonderjongen

Deryn werd sterker en sterker en mocht uiteindelijk het hospice verlaten. Inmiddels is hij 17 jaar en heeft hij zijn eindexamen gehaald, ondanks dat hij in vier jaar tijd maar negen maanden les heeft gehad. “Dankzij mijn wonderjongen weet ik dat wat ons ook staat te wachten, we het aan kunnen.”

