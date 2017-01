Video: jongen opgepakt door tiental agenten om broodje in bus

Een video die gemaakt werd toen een jongen gistermiddag werd opgepakt in een bus in Tilburg, gaat het hele internet over. De jongen zat in de bus een broodje te eten, maar toen de chauffeur vroeg of hij het broodje weg wilde stoppen, weigerde hij dat. De chauffeur schakelde daarop hulp in.

De passagier die de aanhouding filmde, vond dat het er veel te hardhandig aan toe ging. De politie en de busmaatschappij hebben een reactie gegeven aan Hart van Nederland. De politie laat weten dat de jongen zich vervelend gedroeg, na herhaaldelijk vragen niet mee wilde werken en om zich heen sloeg. Busmaatschappij Arriva meldt dat de chauffeur zich tijdens de discussie over het broodje niet veilig voelde en daarom hulp inschakelde.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Hart van Nederland