De vrouw in deze video is in verwachting en kan niet wachten om dit heugelijke nieuws met haar kinderen te delen. Haar zoontje blijkt alleen niet helemaal mee te delen in haar vreugde.

Zodra hij hoort dat er een baby op komt is, vuurt hij de ene na de andere vraag af op zijn moeder. Want hoe haalt ze het in haar hoofd om nóg een kindje te krijgen? Waarom zou ze haar kinderen willen vervangen voor een nieuwe baby? Zijn moeder ziet er de humor wel van in en probeert hem lachend gerust te stellen.

Bron en beeld: KIJK