Jongetje wordt gepest omdat hij zijn hoofd kaal heeft geschoren voor zieke opa

Om zijn zieke opa te steunen besloot de 11-jarige Jackson zijn hoofd kaal te scheren. Daar werd hij door verschillende kinderen op school mee gepest, maar zijn meester had daar de perfecte reactie op.

De opa van de Amerikaanse Jackson Johnston lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Zijn kleinzoon wilde er alles aan doen om zijn opa te steunen en besloot daarvoor zelfs zijn haar er af te scheren. Dat was voor kinderen in zijn klas een reden om hem te pesten. “Ik zag meteen dat er iets was toen hij die dag thuiskwam uit school”, vertelt zijn moeder tegen KTIV. Hij was die dag op school uitgescholden voor ‘kaalkop’ en ‘je ziet eruit als iemand die kanker heeft’. Reden genoeg voor zijn moeder om de meester te bellen.

Actie

De meester besloot meteen actie te ondernemen. De volgende dag riep hij iedereen bij elkaar. Niet om een preek te geven, hij liet Jackson zijn hoofd kaal scheren voor de hele groep. Hij krijg een groot applaus voor zijn actie en het filmpje is een hit op internet.



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK: