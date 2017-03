Doodziek jongetje reist per helikopter naar zijn kankerbehandeling

De 9-jarige Beckett had vorige week de dag van zijn leven. Hij moest naar het ziekenhuis voor een behandeling tegen zijn botkanker, toen bleek dat de moeder van een vriendje een erg bijzonder vervoersmiddel voor hem had geregeld.

Er stond een helikopter klaar om Beckett naar het ziekenhuis te brengen. Het 9-jarige ventje werd door zijn klasgenootjes toegejuicht toen de helikopter opsteeg. Hij landde bovenop het dak van het ziekenhuis in het Amerikaanse Richmond. “Hij vond het helemaal geweldig”, zegt zijn moeder tegen ABC News. “Hij zei dat het ’t allerleukste was wat hij ooit had gedaan.”

Bron & beeld: ABC News.