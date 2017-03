Jongetje (6) redt pasgeboren kitten die gedumpt was in de bosjes

Afgelopen zondag deed de 6-jarige Boji uit Den Helder een bijzondere vondst in de tuin van de buren. Er lagen 2 pasgeboren kittens tussen de bosjes; de navelstreng zat zelfs nog aan hun lijfje. Maar de beestjes waren op sterven na dood.

Vader Jeroen en Boji namen de beestjes mee naar huis en deden alles om hun leven te redden. De kittens waren zwaar vermagerd. “We dachten dat ze allebei dood waren, maar besloten toch om te kijken of we ze konden redden”, zegt Jeroen tegen Hart van Nederland. “Na veel wrijven en wat warmte van de zon kwam er onverwachts weer één tot leven. De ander heeft het helaas niet gehaald.”

Kritieke toestand

Het katje dat het overleefd heeft, is opgevangen in een gastgezin. Een medewerker van de dierenopvang laat weten dat de kitten nog wel in kritieke toestand is. “We hopen dat hij het overleeft.” Als de kitten blijft leven, zal het geadopteerd worden door de buren van Boji, waar het beestje is gevonden.

