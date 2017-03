Zien: Oud-K3’er Josje laat een heel bijzondere tattoo zetten

Ze had al tatoeages van een libelle (goede keuze!) en een anker, maar inmiddels staat er nog een bijzondere afbeelding op het lijf van Josje Huisman. De voormalig zangeres van K3 plaatste een foto van haar nieuwe tattoo op Instagram.

“Ze is zo mooi. Net als ik. Net als jij”, schrijft Josje bij de foto van de tattoo. Het is een zigeunervrouw met bloemen om haar heen. Veel fans reageren op de foto, niet alleen omdat het zo’n bijzonder plaatje is, maar ook omdat niet helemaal duidelijk is waar de tattoo precies staat: op haar heup, haar dijbeen of misschien haar bil?

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram, ANP