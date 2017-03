Deze kapper laat zien wat ‘goedkope’ shampoo met je haarkleur doet

Iedereen die regelmatig haar haar laat kleuren bij de kapper weet: dat is niet goedkoop. En het wordt een nog kostbaarder geintje als je bedenkt dat je daarna niet zomaar met iedere shampoo je haar kan wassen wil je de kleur behouden.

Kapper Rachel Trach wil met bovenstaande video iedereen waarschuwen voor het gevolg van je haar wassen met een ‘goedkope’ shampoo wanneer je je haar hebt gekleurd. Om haar punt te maken vulde ze twee glazen met water. In het ene glas deed ze een shampoo uit haar salon, in het andere een shampoo van de drogist. Daarna stopt ze twee lokken paars gekleurd haar in het glas. Wat er dan gebeurt is een tikje alarmerend. Het glas met de goedkopere shampoo kleurt dieppaars, terwijl de paarse lok in het andere glas veel minder afgeeft.

Niet over één kam

Toch gaat Rachels bewering niet altijd op simpelweg omdat je niet alle shampoos van de drogist over één kam kan scheren. De kappersshampoo die ze gebruikt in de video is speciaal voor gekleurd haar, terwijl de de drogist shampoo bedoeld is voor meer volume. Niet écht een eerlijke wedstrijd dus. Als je geen zin hebt om na een kappersbezoek ook nog een klein fortuin uit te geven aan producten, kun je prima gaan voor een goedkopere optie van de drogist voor gekleurd haar.

