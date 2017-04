Kat die flink verbrandde in droger loopt voorzichtig weer

Of hij expres in een droger is gegooid of per ongeluk vast kwam te zitten, dat weten we niet. Wel weten we dat 40 procent van deze arme kat verbrand was toen hij binnenkwam bij het asiel. Gelukkig werkt daar een toegewijd team, dat hem binnen een paar weken weer een beetje op de been kreeg.

Hoewel hij nog niet helemaal zelf kan lopen, is duidelijk te zien dat hij weer nieuwsgierig om zich heen kijkt. Gelukkig!

Wolverine

De naam van deze kat is een mooi verhaal. Bij binnenkomst noemden de medewerkers van de dierenopvang hem Gene. Na een tijdje besloten ze zijn naam te veranderen in Hugh Jackman. Inderdaad, net als de Australische acteur. De reden? Jackman speelt in X-Men de rol van Wolverine, een personage dat zichzelf kan helen. En dat doet Gene, sorry, Hugh in zekere zin ook!

