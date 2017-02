Kees Tol ‘weet zeker’ wie de Mol is

Terwijl de rest van Nederland nog z’n hoofd breekt over wie dit jaar de Mol uit Wie is de Mol? is, weet oud-deelnemer Kees Tol het heel zeker. De Volendammer durft er zelfs zijn ouders op te zetten.

Sanne Wallis-de Vries, Jochem van Gelder, Diederik Jekel en Thomas Cammaert zijn de vier overgebleven deelnemers van Wie is de Mol?. In principe zou ieder van hen nog de Mol kunnen zijn, maar Kees Tol durft al zijn geld – en zelfs zijn ouders – te zetten op Sanne.

Oscar

Veel mensen vinden Jochem van Gelder echter ook behoorlijk verdacht – al gaat dat er bij Kees nog niet in. “Als Jochem de Mol is, maak ik een gouden Oscar van papier maché.” Of Kees aan de slag moet, wordt op 11 maart duidelijk in de finale van het bloedstollende programma.

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress.