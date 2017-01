Kerstbomen krijgen tweede leven op een wel heel bijzondere plek

De meeste kerstbomen eindigen na Kerst in de versnipperaar of op een brandstapel. Maar deze 25 bomen hebben geluk: zij krijgen een tweede leven in een onderwaterwonderland.

De bomen zijn afgezonken in de Reeuwijkse Plassen, waar ze als een thuis gaan bieden aan de vissen en schaaldieren die in het water leven. En de bomen hebben ook nog eens een heel handige functie voor de duikers die in de plassen rondzwemmen.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Hart van Nederland