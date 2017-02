Kim Clijsters daagt haar man uit om moedermelk te drinken

Dat voormalig toptennisster Kim Clijsters niet vies is van een kleine uitdaging is wel bekend. Nu gaf ze haar man ook een uitdaging. En wel de volgende: neem een slokje van de moedermelk.

Een paar maanden geleden is de Belgische voormalig toptennisster Kim Clijsters voor de derde keer moeder geworden van haar zoontje Blake. Blake is natuurlijke grote fan van de melk van zijn moeder, maar papa Brian denkt daar duidelijk wat anders over. Met veel moeite neemt hij uiteindelijk toch een slokje uit het flesje met moedermelk. Maar zijn reactie zegt genoeg over de smaak.

Bron: HLN.be. Beeld: KIJK