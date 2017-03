Kim Valt Af: “Ik had het idee dat ik in het weekend alles er weer aan at”

Kim gaat vloggen! Eerder vertelde ze alles over haar afvalrace in een blog, maar niet vertelt ze je alles in een video. “Nou…daar ga ik dan. Hup! Ik word zo het diepe ingegooid!”

Week 30. Aantal kilo’s: 95.5 (- 12.5 kilo)

“Ik ga vloggen! Ja, je leest het goed… Deze perfectionistische zenuwpees gaat voortaan ook op video vertellen hoe haar week was. Libelle heeft me gevraagd en ondanks dat het echt way out of my comfort zone is kon ik zo’n unieke kans absoluut niet afslaan. Wie weet wordt het vloggen mijn ondergang.. maar laten we van het positieve uit gaan! We gaan het meemaken.” En hoe het nu gaat met het afvallen? Dat vertelt ze je in de video.



Kim Wijnker (37) is getrouwd met Nick (32) en moeder van dochter Cis (1). Ze heeft een gelukkig leven, maar met één ding is ze helemaal klaar: de overtollige kilo’s. Kim wil afvallen. Elke week deelt ze haar ervaringen op Libelle Daily. Hoe gaat het met haar ‘afvalrace’?

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Beeld: Kijk.