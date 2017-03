Hilarisch: kinderen verstoren per ongeluk live BBC-interview

Als je live op televisie bent, kan er weleens wat misgaan. BBC correspondent Robert E. Kelly zat in zijn werkkamer helemaal klaar voor een live interview, maar vergat om zijn kinderen in te lichten.

Terwijl de correspondent live in de uitzending vragen beantwoordde, ging er op de achtergrond ineens een deur open en kwam een van zijn kinderen vrolijk binnen. Zijn vader zag het gebeuren en probeerde de kleuter nog uit beeld te krijgen, maar dat lukte hem niet. En als er eenmaal een binnen is, dan wil de ander natuurlijk ook naar binnen. Het duurt niet lang voor hun moeder of oppas door heeft wat er is gebeurd en de kinderen snel komt halen. De correspondent blijft opvallend rustig en gaat als de deur weer dicht is gewoon weer door met zijn verhaal.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: Kijk.