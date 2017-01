Angstaanjagend: kitesurfer wordt achtervolgd door witte haai

Kitesurfer Isabelle Fabre was aan het surfen op de Zuidelijke Oceaan bij Australië toen ze plotseling een donkere schaduw onder zich zag. Ze dacht eerst dat het haar eigen schaduw was, of een dolfijn die met haar mee zwom. Maar toen ze goed keek, zag ze duidelijk dat het een enorme witte haai was. Haar man zag het allemaal gebeuren via de camera van een drone.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock