Agossie: kleinste zeehondenpup ooit opgevangen in Pieterburen

Dit weekend kreeg Zeehondencentrum Pieterburen de eerste huiler van het jaar binnen. Een heel kleintje: hij is waarschijnlijk te vroeg geboren. “Zelfs de kleinste rieten mand die we voor het vervoer van zeehonden gebruiken was nog te groot voor hem.” De verzorgers noemden het beestje Gijsje.

Gijsje woog nog geen 5 kilo toen hij werd binnengebracht, schrijft het Zeehondencentrum op de website. “Hij had nog een witte vacht. Pups van de gewone zeehond hebben een witte vacht vóór ze geboren worden, maar na de geboorte is die witte donsvacht meteen al weg. Dat Gijsje zijn witte vacht nog heeft betekent dat hij te vroeg geboren is.”

Nog geen 24 uur oud

De pup had ook nog een verse navelstreng. “Daardoor weten we dat hij nog geen 24 uur oud was toen hij binnengebracht werd. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij zelfs zijn allereerste voeding pas van ons gekregen, verbazend hoe dit diertje de eerste uren van zijn leven overleefd heeft.”

Geluk gehad

Het centrum denkt dat Gijsje is geboren op een zandbank die bij hoog water onder water loopt. De moeder heeft waarschijnlijk geen tijd meer gehad om een betere plek te vinden om haar pup ter wereld te brengen. “Gijsje is kort na de geboorte in zee terechtgekomen waarbij hij zijn moeder is kwijtgeraakt, maar hij had het geluk opgemerkt te worden door een boot.” Het lijkt goed met de kleine zeehond te gaan, maar het is nog lastig te voorspellen of hij het gaat redden, meldt het Zeehondencentrum.

Bron & beeld: Hart van Nederland, Zeehondencentrum Pieterburen.