Dit jongetje komt niet meer bij wanneer zijn oma een verhaaltje voorleest

Deze oma en haar kleinzoon hebben een heerlijk momentje quality time. Ze leest hem voor uit een boek met rijmpjes, en het jongetje komt níet meer bij.

Vooral het versje ‘ickle me, pickle me, tickle me too’ zorgt ervoor dat het jongetje rood aanloopt van het gieren. Iedere keer wanneer oma het versje herhaalt, schatert hij het weer uit. “Hoor je dat? Dit is hilarisch!”, roept het kind uit naar de persoon achter de camera. Wát een schatje.

Bron: Little Things. Beeld: KIJK