Knip knip: deze kleuters speelden zelf voor kappertje

Misschien is het jou ook wel eens overkomen: je loopt de badkamer in en ziet daar je kind met een schaar in zijn ene hand… en de helft van zijn mooie lokken in de andere hand! Je kan er boos om worden, maar eigenlijk is het toch vooral erg grappig. Deze ouders pakten hun camera erbij en filmden de hilarische knipresultaten van hun kroost.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Kijk. Beeld: Istock