Als je nog niet van prins William hield, dan doe je dat nu wel. Er zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe de prins het ontzéttend naar zijn zin heeft op de jaren ’90-hit ‘Got 5 on it’.

Handjes in de lucht en dansen maar. Prins William is met een paar vrienden op skivakantie in Zwitserland en daar hoort uiteraard een après ski bij. Wij wachten nog met smart op beelden waarin de toekomstige koning de polonaise loopt op Anton aus Tirol.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

Bron: TMZ. Beeld: KIJK