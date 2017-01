Het lichaam van de Braziliaanse zangeres Loalwa Braz is verkoold gevonden in haar auto in Saquerema, vlakbij Rio de Janeiro. Braz werd 63 jaar oud.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Lokale media melden dat daar lichaam werd gevonden in de wagen en dat deze vlakbij haar huis stond. De NOS meldt dat ook in haar woning brand zou zijn gesticht.

Loalwa maakte deel uit van de groep Kaoma die bekend werd met het vrolijke, zomerse liedje ‘Lambada’. Deze danshit uit 1989, die in meer dan 100 landen zo’n 15 miljoen keer over de toonbank ging. Maar ook andere nummers haalden de hitlijsten, zoals: Melodie d’amour (1990) en Dança tago mago (1991).

Vorig jaar trad Loalwa nog op met de Lambada:

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress