Lange Frans maakt Angelique aan het lachen

De laatste dagen voor de Zomerweek zijn aangebroken. En dat betekent: STRESS!

Ook bij Angelique is de paniek inmiddels toegeslagen… Komen er dit jaar wel mensen? Wordt het net zo fantastisch als vorig jaar? Aan de enorme lijst artiesten zal het in ieder geval niet liggen. En goed nieuws: het belooft mooi weer te worden!

Kortom: je mag dit leukste festival gewoon niet missen. Dus mocht je nog geen kaarten hebben, dan heb je geluk: Angelique geeft de allerlaatste 2 vrijkaarten weg! Deel de vlog van Angelique op je Facebook-pagina en laat in een reactie hieronder weten met wie jij graag naar de Zomerweek zou willen. We maken vrijdag 12 mei al de winnaar bekend. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Angelique brengt ondertussen ook nog een bezoekje aan één van de artiesten die op Zomerweek te zien is.

Bron & beeld: Libelle TV