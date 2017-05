Hartverwarmend: leerlingen verrassen kleurenblinde leraar met een speciale bril

Geschiedenisleraar Matt Alzamora uit Pennsylvania is kleurenblind. Zijn leerlingen besloten geld in te zamelen om een speciale bril voor hun docent te kopen. Zijn reactie als hij voor het eerst van zijn leven kleuren ziet, is hartverwarmend.

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: ABC News. Beeld: Kijk