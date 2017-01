Het lekkerste voorspel voor het vrijen is... een massage

Een massage kan ontzettend fijn en ontspannend zijn. Het zorgt ervoor dat je even helemaal tot rust komt (als je je eraan overgeeft natuurlijk). Maar wist je dat een massage ook een erg fijn voorspel kan zijn voor een gruwelijk lekkere vrijpartij? Volgens onze passievlogger Guusje is het belangrijk om eerst goed ‘in je lijf te zakken’ wil je helemaal op kunnen gaan in het vrijen. Als je je verdiept in massage, helpt dit om het lichaam van jezelf en van je partner beter te leren kennen. Dit zijn wat massage-oefeningen en tips van Guusje om mee te beginnen. Geniet!

