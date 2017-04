Throwback Thursday: kleine Leonardo DiCaprio schittert in kaasreclame

Voordat Leonardo DiCaprio als tiener doorbrak in films als ‘What’s Eating Gilbert Grape’ en ‘The Basketball Diaries’ verscheen zijn gezicht al regelmatig op tv. Zo schitterde hij in 1991 in deze reclame voor plakjes kaas zonder vet. Met zijn mooie koppie wist hij zijn tv-moeder wel héél gemakkelijk over te halen om samen wat kaas te snoepen!

Bron: People. Beeld: YouTube