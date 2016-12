Léonie Sazias (50Plus): “Je moet ze gewoon wat lekkers voorschotelen”

Ebru gaat in deze aflevering ‘dieren en tuinieren’ met de voormalig presentatrice van Veronica: Léonie Sazias. Al kennen we haar tegenwoordig beter als de nummer 2 op de lijst van 50Plus. Ze maakt een flinke overstap; van een lokale partij in Hilversum naar een partij die landelijk invloed heeft. In haar vrije tijd is ze in vooralsnog veel in de tuin te vinden: voor ontspanning en inspiratie. Het is natuurlijk maar de vraag hoeveel tijd ze straks overhoudt voor haar geliefde hobby. Op hoeveel zetels gokt Léonie zelf? En hoe voorkomt ze dat ze elkaar als nieuwe partij straks de tent uitvechten? Daar kom je maar op 1 manier achter…

Bron & beeld: Libelle TV