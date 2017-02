Libelle Babbelt Met…Yolanthe Sneijder-Cabau

Yolanthe Sneijder-Cabau is vanaf woensdag 1 maart terug op de Nederlandse televisie. In ‘Reunited’ herenigt ze families die elkaar jaren niet hebben gezien.

Libelle’s Helene sprak Yolanthe over haar nieuwe programma en hoe bijzonder de reis voor haar was. Yolanthe vertelt op Libelle TV dat ze de reis niet alleen heeft gemaakt, maar met haar zoontje Xess. Grote kans dat ze zo’n reis in de toekomst met meer kinderen gaat maken want in het gesprek is de presentatrice openhartig over haar wens om te adopteren. “Ik wil graag een kindje een thuis bieden die dat ook verdient en niet heeft”, vertelt ze.

‘Reunited’ is vanaf 1 maart elke woensdag om 20.30 uur te zien op RTL 4.



